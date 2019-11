Бушуващо море, ветрове със скорост над 160 км/ч, магистрали, запречени от паднали дървета - първата есенна буря във Франция, наречена "Амели", помете тази сутрин атлантическото крайбрежие на страната, без да вземе жертви, но остави без ток 140 000 домакинства, предаде БТА.

Поройни дъждове и внезапни наводнения връхлетяха и Югоизточна Франция.

Бурята се движи към вътрешността на страната и бавно отслабва, информира в сутрешните часове службата "Метео Франс".

VIDEO: 🇫🇷 Powerful winds brought by #StormAmélie lashed #Biarritz in the Pyrénées-Atlantiques region of south-west France early on Sunday, as 14 of the country's 100-odd departments were placed on high alert pic.twitter.com/6IQJnyxjNj