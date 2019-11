Десетки хиляди са евакуирани в Тексас, след като няколко експлозии избухнаха в нефтохимически завод.

Dramatic video appears to show a second explosion at the chemical refinery in Port Neches, Texas, that injured at least three people and damaging nearby homes from the blast earlier this morning. https://t.co/MFWQAe0KWC pic.twitter.com/N5CvMLzUva — ABC News (@ABC) November 27, 2019

Трима души бяха ранени, а жителите на четири градчета получиха нареждане да напуснат района.

Doorbell cameras in Port Neches, Texas captured the moment of a chemical refinery explosion that rocked the city, injuring at least three people, and even breaking a light fixture a distance away. https://t.co/WD0p6f2Vt0 pic.twitter.com/r2t5hgu58n — ABC News (@ABC) November 27, 2019

Около 60 000 души са евакуирани.

Going to point out this is a chemical plant and this is an additional explosion

The air quality issues - could be bad because of the chemicals & smoke being inhaled.

I -think-this is the 4th or 5th MAJOR Chemical plant fire in Texas this year https://t.co/vxb9OZhxt8 — File411 (@File411) November 27, 2019

Аварията станала в завод на 130 км източно от Хюстън. Един от взривовете е бил толкова силен, че изпочупил врати и прозорци на частни домове на половин километър от комплекса.

Evacuations were ordered for residents near a southeast Texas refinery after a chemical explosion set off a fire early Wednesday, officials said. https://t.co/g5cZB8o3dS pic.twitter.com/O7J9ymssEd — NBC News (@NBCNews) November 27, 2019

Оглед от разстояние показа, че е рухнал покривът на контролната зала на завода. Пожарът още не е загасен, като властите предупреждават, че в атмосферата се изпускат вредни емисии.

A fire continues to burn and people are under a mandatory evacuation order after an explosion at a chemical plant in Port Neches, Texas. At least three workers were injured and police report extensive damage to the city. https://t.co/pCGBcO0oi6 pic.twitter.com/hvaElnzQNO — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 27, 2019

"В 1 часа през нощта, докато спяхме, се разнесе страхотен тътен. Събудихме се и жена ми пита дали е гръмотевица. Казах й, че завода се е взривил. Ударната вълна е била толкова силна, че френските ни прозорци бяха избити и беше отнесло нещата, сложени на масата. Когато погледнахме навън ясно се виждаха отблясъците от пожара", казва Ейвид Уилсън, от Порт Нечес.

"Тригодишната ни внучка спи тук. Всички се събудихме. Първата ми мисъл беше да я взема и да я донеса в хола. И тук е нанесло щети. А аз спях в тази стая. Този прозорец избухна и щорите паднаха. От леглото можех да видя огъня. Помислих, че газопровод се е подпалил, но после осъзнах, че е завода", разказва друг жител на Тексас.