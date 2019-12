Рок легендите Deep Purple изнесоха невероятно шоу в препълнената "Арена Армеец" в София. Преди две години рок величията стартираха турнето The Long Goodbye, с което приключват окончателно своята концертна дейностq като за втори път София е част от турнето им.

Поради огромния интерес на милионите фенове по света, Deep Purple посетиха отново, в рамките на турнето, някои държави, за щастие в това число и България. Рок идолите бяха силно впечатлени от многобройните си български почитатели при предишните си концерти у нас и решиха да им подарят още едно уникално шоу на 7 декември в "Арена Армеец".

Звездният състав, в който Deep Purple излезе на сцената: Иън Гилън, Роджър Глоувър, Иън Пейс, Стийв Морз и Дон Еъри.

"Правим дълго турне, ето че отново сме тук. Чудесно е да се завърнеш сред нормални хора", бяха първите думи на Гилън към публиката. Думи, достатъчни за да взривят залата и да накарат фенове от няколко поколения да пеят час и половина с пълно гърло едни от най-любимите си парчета.

Концертът стартира мощно с Highway Star и премина стремглаво през Demon's Eye, Lazy, Perfect Strangers, Pictures of Home и Space Truckin, за да достигне кулминацията със Smoke On The Water, изпята с пълно гърло от публиката и да забие финалния акорд с бисовете Hush и Black Night.

Дон Еърли направи феноменални импровизации в клавирното си соло върху фолклорни мотиви от песента Ерген деда, червен деда“ и детската песничка "Тихо се сипе първият сняг", които доведоха залата до еуфория. Музикантите за сетен път демонстрираха висш пилотаж по време на виртуозните си сола и показаха, че не само са класа, а са написали музикална история и сътворили епоха в рока.

Deep Purple са една от най-емблематичните групи в музикалната история. Те стартират зашеметяващата си кариера през далечната 1968 година и постигат мултимилионни продажби на албуми като “In Rock” (1970), “Machine Head” (1972), “Made In Japan” (1973), “Perfect Strangers” (1984). Великата английска банда е удостоена с отличието Legend Award на Световните музикални награди през 2008, и е член на Rock and Roll Hall of Fame от 2016 година.

