С искрената си усмивка и мечтата си да стане футболист, Микаил Акар прилича на всяко друго 7-годишно момче. Този млад талант на експресионизма обаче вълнува артистичните среди от години, пишат Франс прес и БТА.

German child artist dubbed 'pre-school Picasso’ - Mikail Akar, whose art has sold for thousands of euros, is planning exhibitions in France and Japan. https://t.co/YRsQpvBQc0 #Art pic.twitter.com/rx6K4gj3fg