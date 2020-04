Брад Пит ремонтирал дома на гримьорката си Джейн Блек и се разплакал, съобщава в. "Дейли мейл", цитиран от БТА.

Холивудският актьор участвал в телевизионното шоу "Celebrity IOU", в чиито рамки знаменитости се заемат с ремонта на жилищата на свои близки. 56-годишният Пит решил да изненада отдавнашната си колежка и приятелка, превръщайки гаража й в помещение за гости. Той е работил с Блек в 40 филмови продукции. Когато ремонтните работи в дома й приключили, той бил много развълнуван.

"Възможно е да се разплача в телевизионно предаване. Засега не мога да преценя какво това ще означава за нея и за всички хора, на които тя помога. Тя означава много за мен", довери актьорът.

"Просто съм изумена. Това е трогателно и аз високо ценя направеното от Брад Пит", каза гримьорката. По думите й, той е невероятно щедър човек.

