Най-голямата дупка, наблюдавана някога в озоновия слой над Арктика, се затвори, твърди Институтът за мониторинг на атмосферата „Коперник“, цитиран от БГНЕС.

Озоновият слой предпазва Земята от по-голямата част от ултравиолетовото лъчение на Слънцето, което е основна причина за рак на кожата.

Рекордната дупка би представлявала пряка заплаха за хората само ако се беше преместила на юг към населените места.

Но в четвъртък (23 април) „Коперник” - програмата на ЕС за наблюдение на земята - обяви, че дупката вече е затворена, съобщава Ервонюз.

Затварянето няма нищо общо с намаляването на замърсяването, причинено от блокирането на голяма част от света заради COVID-19. Вместо това се свежда до полярния вихър, теченията на голяма надморска височина, които обикновено вкарват студен въздух в полярните райони. Той се е разделил на две, което дава на Арктическия регион относителна топлина, с температури до 20ºC по-високи от нормалните за това време на годината.

Тази година полярният вихър беше изключително мощен и температурите вътре в него бяха много студени. Това генерира стратосферни облаци, които разрушават озоновия слой чрез взаимодействие с CFC газове, забранени от Монреалския протокол от 1987 г. През последните дни полярният вихър се разпадна и отслаби. ECMWF на „Коперник” (Европейски център за метеорологични прогнози) прогнозира, че ще се образува отново, но без това да засяга озоновия слой.

„Много е необичайно толкова силно озоново изчерпване да се случи в северното полукълбо, но тази година полярният вихър беше изключително силен и устойчив, а температурите бяха достатъчно ниски, за да позволят стратосферните облаци да се образуват в продължение на няколко месеца”, каза ученият от„Коперник” Анти Инес.

