Ваксината срещу коронавируса на американската компания Moderna Inc получи одобрението на европейския регулаторен орган по лекарствата, което ще позволи на властите в Европа да ускорят процеса на имунизация на стария континент с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, съобщават световните агенции. Тя е втората разрешена за употреба след тази на Pfizer/BioNTech.

Нов опит за одобрение на ваксината на Moderna

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

След като преди Коледа Европейската агенция по лекарствата (EMA) даде зелена светлина за използването на коронавирусната ваксина на компаниите Pfizer и BioNTech, днес лекарственият регулатори одобри и ваксината на Moderna.

Три потенциални турски ваксини са достигнали до изпитания върху хора

EMA обяви, че е одобрила ваксината срещу COVID-19 на Moderna за употреба в Европа при хора на възраст над 18 години. Агенцията по лекарствата добави, че ваксината е била използвана в проучване, включващо около 30 000 души, в което е показала ефикасност от около 94,1%.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

"Тази ваксина ни предоставя още един инструмент за преодоляване на настоящата извънредна ситуация. Това е доказателство за усилията и ангажираността на всички участващи, че имаме тази втора положителна препоръка за ваксина по-малко от година след обявяването на коронавирусната пандемия от страна на Световната здравна организация", заяви изпълнителен директор на EMA Емер Кук.

📣 BREAKING NEWS: the European Medicines Agency has recommended the Moderna #COVID19 vaccine for authorisation in the EU.



This is the second vaccine positively assessed by @EMA_News



More on how the EU is securing a safe & effective vaccine 👉 https://t.co/8OjWQpKGMG pic.twitter.com/iiFjVqg9eJ — EU Council (@EUCouncil) January 6, 2021

След зелена светлина от Европейската агенция по лекарствата, последната стъпка e одобрение на ваксината и от Европейската комисия. Според нидерландските здравни власти се очаква ЕК да одобри до края на днешния ден решението на лекарствения регулатор за ваксината на Moderna.

Те също така посочиха, че коронавирусната ваксина на Moderna се очаква да бъде ефективна и срещу новия щам на вируса, появил се в края на миналата година в Обединеното кралство.

Междувременно немският здравен министър заяви, че Германия очаква първите дози на ваксината на Moderna през следващата седмица.

