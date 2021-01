Президентът на САЩ Джо Байдън се преклони днес пред гроба на незнайния войн в националното гробище Арлингтън, близо до Вашингтон, предаде Франс прес.

Джо Байдън се закле като 46-ия президент на САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Трима от неговите предшественици, демократите Бил Клинтън и Барак Обама, както и републиканецът Джордж Буш, присъстваха на церемонията.

At Arlington National Cemetery, @POTUS and @VP, joined by former Presidents @BarackObama, @BillClinton and George W. Bush, honor our men and women in uniform who have paid the ultimate sacrifice. #InaugurationDay pic.twitter.com/tAsx9NoRiM