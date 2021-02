Две от кучетата на Лейди Гага бяха откраднати при въоръжен грабеж в Холивуд снощи, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на полицията. Човекът, който ги разхождал, бил прострелян с един куршум, но се очаква да оживее. Самоличността му не бе разкрита.

Lady Gaga's two French bulldogs — Koji and Gustav — were taken after a man walking them in Hollywood on Wednesday night was shot. The singer is offering a $500,000 reward for information. https://t.co/FzaUvx1uTt — The New York Times (@nytimes) February 25, 2021

Трийсетинагодишният мъж разхождал трите френски булдога на поп иконата. Две от кучетата били откраднати, а едно успяло да избяга. Двамата нападатели излезли от автомобил, с който впоследствие избягали. Единият от тях прострелял с полуавтоматично оръжие човека, който разхождал кучетата, след като той се опитал да им окаже съпротива.

Lady Gaga's dogs were targeted by thieves last night. The thieves shot her dog walker and stole 2 of her French Bulldogs.



🔗: https://t.co/DJIPtcS0TI pic.twitter.com/mCq5bFzGjs — Pop Crave (@PopCrave) February 25, 2021

Не е ясно дали атаката има връзка с факта, че животните принадлежат на Лейди Гага, отбелязва АП. Самата певица е в Рим, където снима филм.

Lady Gaga’s dog walker was shot 4 times by thieves last night who then stole 2 of the singers French Bulldogs, Koji and Gustav, with one escaping.



The dog walker has been hospitalized and is expected to make a full recovery and Gaga has put out a $500,000 reward for the dogs. pic.twitter.com/YV4arfWiyF — Pop Base (@PopBase) February 25, 2021

Лейди Гага дава награда от половин милион долара за двата откраднати френски булдога - Коджи и Густав, съобщиха от обкръжението й, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Los Angeles: somebody shot Lady Gaga’s dog walker on Sierra Bonita and Sunset last night and stole two of her French bulldogs. We need to find Gustav and Koji. $500,000 reward for safe return. Email: KojiandGustav@gmail.com pic.twitter.com/meSPCWAcUi — Molly Knight (@molly_knight) February 25, 2021

Третото куче на певицата, Мис Ейша, било намерено и върнато, след като избягало на крадците.

VIDEO: Lady Gaga’s dog Asia gets rescued by the LAPD. pic.twitter.com/NRTQV4s2je — Little Monsters Community (@ladygaganowco) February 25, 2021



Френският булдог е популярна порода и струва скъпо - цената на кутретата може да достигне няколко хиляди долара. Кражбите на тази порода кучета, с цел препродажба или отглеждане, се увеличават, отбелязва Ройтерс.

