15 души загинаха и 70 бяха ранени при рухването на надлез в Мексико в момент, в който по него е преминавало метрото, предаде Ройтерс.

Местната телевизия „Миленио” излъчи драматични кадри, на които се вижда как надлезът на линия 12 се срутва върху колите на намиращия се отдолу път. Медицински екипи и огнеборци издирват оцелели сред руините.

Breaking News: A subway train derailed in Mexico City after an overpass partly collapsed, killing at least 13 people and injuring 70 others. https://t.co/UqxAJvwHZV



Кметицата на мексиканската столица Клаудия Шейнбаум заяви в Twitter, че 15 души са загинали и че един автомобил е затрупан под отломките. Агенцията за гражданска защита съобщи първоначално за 13 загинали и 70 ранени.



Линия 12 на метрото е построена, когато външният министър Марсело Ебрард бе кмет на Мексико.

„Станалото днес с метрото е ужасна трагедия. Солидарен съм с жертвите и техните семейства. Разбира се, причините трябва да бъдат разследвани и да се установи кой е отговорен. Аз съм на разположение на властите да помогна с каквото е необходимо”, написа Ебрард в Twitter.

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation



