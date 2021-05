Представителката на Мексико Андреа Меса спечели 69-ия конкурс "Мис Вселена", съобщават световните агенции.

Двадесет и шест годишната победителка, която е завършила софтуерно инженерство, надделя над "Мис Бразилия" Жулия Гама в края на шоуто. Третото място зае представителката на Перу Яник Масета.

Андреа Меса получи короната от предишната победителка в конкурса Зозибини Тунзи. Тунзи, коронясана през 2019 г., стана първата чернокожа жена от Южна Африка, спечелила титлата. Миналогодишната церемония беше отменена заради коронавирусната пандемия, припомнят агенциите.

