Вулкан изригна близо до град Гома в източната част на ДР Конго тази вечер, осветявайки в червено небето и предизвиквайки паника сред жителите на този град с население близо 2 милиона души, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Вулканът Нямулагира изригна около 19.00 ч. местно време, съобщи Оноре Чираба, вулканолог в Бюрото за наблюдение на вулкани в Гома.

The Mighty Mount #Nyiragongoerupts spilling Lava down the villages in Goma. Democratic Republic of the Congo pic.twitter.com/tLI8CnAR8I