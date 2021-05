Най-малко 20 души загинаха в Китай при буря в планина. Инцидентът е станал по време на 100-километров ултрамаратон в туристическата местност Каменната гора, в района на град Байин. Това съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции.

As of 8 a.m. Sunday, twenty people were confirmed dead and another one still missing after extreme weather hit participants in a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu Province, local authorities said on Sunday. https://t.co/Xo0Z313QNP pic.twitter.com/zqWIzMNFqU