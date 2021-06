Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи кога ще стартира на третия турнир от Големия шлем за годината „Уимбълдън“. Хасковлията ще излезе на корта идния вторник. Това стана ясно, след като организаторите на шампионата в Ол Инглънд Клуб обявиха, че в понеделник ще се проведат срещите от горната половина при мъжете и от долната при жените.

Както е известно, в първия кръг на „Уимбълдън“ 30-годишният Димитров ще играе срещу испанския ветеран Фернандо Вердаско.

