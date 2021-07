Певицата и актриса Дженифър Лопес сложи край на догадките от последните месеци за подновения си роман с Бен Афлек, публикувайки на рождения си ден снимка, на която разменя интимна ласка с актьора, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Лопес, която вчера стана на 52 години, качи на страницата си в Инстаграм фотографии и видео по бикини, показващи изваяната й фигура.

Jennifer Lopez and Ben Affleck go instagram official pic.twitter.com/h2bYWywXrX