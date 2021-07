Снимките на продължението на сериала „Сексът и градът“, носещо заглавието „And Just Like That…“, текат с пълна сила в сърцето на Ню Йорк. В социалните мрежи се появиха папрашки кдри, на които виждаме Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, които снимат сцена от филма.

В нея участват още Ивън Хендлър като Хари, Уили Гарсън като Станфорд и Дейвид Ейгънбърг като Стив, Марио Кантоне като Антъни и разбира се Крис Норт като Тузаря. Сцената се разиграва пред музикалното училище в Манхатън, а любимците на всички се събират заедно, за да влязат вътре. Безспорно една от най-коментираните теми в сериала отново юе бъде модата и в частностгардеробът на Кари Брадшоу, която отдавна е заела мястото на модна икона.

За сцената Сара е с любимите си иконични обувки на Manolo Blahnik, впечатляващите сини високи токове със сатен и инкрустирани бижута. Налице е и така любимата брошка-цвете, която често е акцент или завършващ елемент от стайлинга на Кари Брадшоу. Зад стайлинга на звездите в сериала стои дизайнерката на костюми Моли Роджърс.

Както вече стана ясно по-рано, в сериала няма да учства Ким Картал, която се превъплъщаваше в образа на Саманта.

