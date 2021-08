Кейти Пери и Орландо Блум бяха снимани да се забавляват и да си разменят ласки на луксозна яхта край италианския остров Капри, писа "Дейли мейл". Двамата не спират да се прегръщат и целуват на борда на плавателния съд. Пери (36 г.) е с цял кафяв бански, а Блум (44 г.) с червени къси панталонки.

New photos of @katyperry , Daisy Dove and Orlando Bloom boating in Capri, Italy. pic.twitter.com/zV4X8U008Y

Двамата решават да охладят страстите, като първо Блум скача във водата, а малко по-късно е последван от любимата си. На борда на луксозната яхта са едногодишната им дъщеря Дейзи, майката на Кейти Пери, както и приятели на звездната двойка.

#KatyPerry "cuppeth" #OrlandoBloom in a warm-up to go make another baby! xxx TKE💜 #SummerLoving #SpreadALittleLoveWithAKiss pic.twitter.com/E6owJ2nObL

В последните месеци Кейти Пери и Орландо Блум обикалят Европа, отбелязва "Дейли мейл". Певицата и актьорът започнаха да излизат заедно през 2016 г., но малко след това прекратиха връзката си. Двамата възобновиха отношенията си през февруари 2018 г., а година по-късно обявиха годежа си. Преди година Пери и Блум станаха родители на Дейзи.

Shirtless Orlando Bloom shows off his chiselled physique as he joins stunning fiancée Katy Perry and baby daughter Daisy for yacht day in Capri



Katy was seen helping a shirtless Orlando out with his top aboard the boat pic.twitter.com/kJzzT3fdrI