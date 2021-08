Актрисата Дженифър Анистън защити решението си да не се среща с неваксинирани приятели и познати след въпроси в социалните мрежи, съобщи Ройтерс. Тя каза пред списание "Ин стайл" тази седмица, че все още има "група антиваксери или хора, които просто не обръщат внимание на фактите" и тя за съжаление "е изгубила някои хора, с които се е срещала редовно", които не искат да кажат дали са се имунизирани срещу новия коронавирус.

На въпроси защо се притеснява от среща с такива хора, след като самата тя е ваксинирана, актрисата отговори.

"Защото ако сте заразен с варианта, можете да ми го предадете. Може да ми прилошее леко, но няма да бъда приета в болница или да умра. Но аз мога да го предам на някого, който не е ваксиниран и чието здраве е крехко. Затова няма да поставям живота на такива хора в риск", написа Анистън.

"Затова се притеснявам. Трябва да се грижим и за другите, не само за себе си."