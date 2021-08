Полицията в Австралия арестува стотици протестиращи срещу ограничителните мерки в Мелбърн и Сидни, а страната регистрира своя най-голям брой заразявания с коронавирус за един ден от

началото на пандемията, предаде Ройтерс. Седем полицаи бяха ранени при сблъсъци с демонстрантите.

В Мелбърн органите на реда използваха лютив спрей, за да разпръснат над 4000 протестиращи. Полицията попречи на по-малки групи демонстранти да се съберат в Сидни. Органите на реда в щата Виктория казаха, че са арестували 218 души в щатската столица Мелбърн.

Издадени са 236 глоби, а в ареста са оставени трима души за нападение срещу полицията. Арестуваните са заплашени от глоби в размер на по 5452 австралийски долара (3900 щатски долара) за нарушаване на разпоредбите за общественото здраве.

Полицията в щата Нов Южен Уелс, на който Сидни е столица, заяви, че на 47 човека са повдигнати обвинения, сред които нарушаване на разпоредбите за общественото здраве или оказване на съпротива при арест. Наложени са над 260 глоби в размер от 50 до 3000 австралийски долара.

