Певецът и автор на песни Дон Евърли, който заедно с брат си сформира емблематичното рокендрол дуо "Евърли брадърс", почина на 84-годишна възраст, съобщават световните агенции. Евърли е починал в събота в Нашвил, Тенеси - столицата на кънтри музиката. Причината за кончината му не се посочва.

Don Everly of the Everly Brothers passed away today at age 84.



The Everly Brothers’ magical and haunting harmonies influenced countless musicians including Simon & Garfunkel, The Beach Boys, and The Beatles.



His voice was described as “the most beautiful sound you’ll ever hear” pic.twitter.com/5maQIJilkX — The Beatles (@BeatlesEarth) August 22, 2021



"Дон живя с това, което чувстваше в сърцето си. Той изрази своята признателност за възможността да изживее мечтите си...със своята сродна душа и съпруга Адела, и да споделя музиката, която го направи единия от братята Евърли", се казва в изявлението, направено от семейството му за в. "Лос Анджелис таймс".

Спомен за рок легендата Дъсти Хил от ZZ Top (ВИДЕО+СНИМКИ)

По-младият брат на Дон Евърли, Фил Евърли, почина през 2014 г. на 75 годишна възраст, припомнят агенциите.

Breaking News: Don Everly of The Everly Brothers has died at 84 pic.twitter.com/Vvnthn0XlA — The Word (@thewordwebzine) August 22, 2021

"Евърли брадърс" са известни с хитовите си песни от 50-те години на миналия век "Bye Bye Love", "Wake Up Little Susie", "All I Have to Do Is Dream", "When Will I Be Loved", "Cathy's Clown", "('Til) I Kissed You" и "So Sad (to Watch Good Love Go Bad)".

Звезда от "Гладиатор" и "Смело сърце" почина от инфаркт в Турция

Дуото се разпада през 1973 г., но се събира отново десетилетие по-късно и издава още три албума.

We have now lost Don Everly. Touring with Phillip and Donald was literally thrilling. To have the privilege of singing with their breathtaking iconic voices was one of the great gifts of my career. Godspeed, Donald. I love you. pic.twitter.com/Vr8c9ikWAY — Nancy Sinatra (@NancySinatra) August 22, 2021

"Евърли брадърс" са сред първите въведени в Залата на славата на рокендрола през 1986 г. заедно с Елвис Пресли, Джеймс Браун, Литъл Ричард, Фатс Домино, Рей Чарлз, Чък Бери, Сам Кук, Бъди Холи и Джери Лий Луис.

На 85 почина Робърт Дауни-старши

Don Everly, Who Set the Standard for Pop Harmony as Half of the Everly Brothers, Dies at 84 https://t.co/CpKLIVCGoJ — Variety (@Variety) August 22, 2021

Музиката на "Евърли брадърс" е повлияла на цяло поколение групи през 60-те години - от Джон Ленън и Пол Маккартни от "Бийтълс", които в началото на кариерата си са известни като "Форевърли брадърс", до "Саймън и Гарфънкъл", "Бийч бойс", "Бърдс".