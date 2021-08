Белгийската престолонаследничка принцеса Елизабет започва обучението си в университета в Оксфорд през месец октомври, предаде ДПА, като цитира съобщение на белгийския кралски двор.

