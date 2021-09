Завърши излизането в открития Космос на двама руснаци от екипажа на Международната космическа станция (МКС), предаде ТАСС. Олег Новицки и Пьотър Дубров прекараха близо осем часа извън МКС.

Руски многофункционален лабораторен модул успешно се скачи с МКС

Руските космонавти започнаха външните дейности по интегрирането на многоцелевия лабораторен модул "Наука". Те свързаха към модула кабелите на захранващата система, както и Ethernet (LAN) кабел.

