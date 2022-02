Заложникът, който беше държан при обир на магазин на технологичен гигант в Амстердам, е българин, предаде БТА. Полицията не разкрива самоличността му.

СНИМКИ ОТ МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ВИЖТЕ ТУК

Въоръженото нападение във вторник продължи около 6 часа, преди похитителят да бъде заловен от полицията. Той е 27-годишен мъж от Амстердам. За да пусне заложника, похитителят поискал откуп от 200 милиона евро в криптовалута. Той заплашвал, че ако не ги получи, ще се самовзриви. Свидетели съобщиха, че са чули изстрели.

NOT MY FRIEND IN AMSTERDAM WITNESSING THE APPLE STORE BEING HELD UP AT GUNPOINT LIVE BRUH pic.twitter.com/MbihFdUiqf

Нападателят е бил обезвреден, след като напуснал сградата, за да последва българина, който успял да избяга, съобщи полицията. По време на гонитбата полицейска кола блъснала похитителя.

Amsterdam Gunman in Custody after he flees from Apple Store and police use vehicle to run him over. pic.twitter.com/rg9ZNAHAqj