Френският президент Еманюел Макрон заяви след разговори с лидерите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, че двете страни работят за запазване на целостта на гражданските ядрени съоръжения в Украйна, предаде БГНЕС.

"Днес разговарях с президента Путин, а след това и с президента Зеленски. Работим заедно за запазване на целостта на гражданските ядрени съоръжения в Украйна, в допълнение към приоритетните искания, които имаме към Русия: прекратяване на огъня и защита на цивилното население", написа Макрон в Twitter.

I spoke with President Putin and then with President Zelensky. We are striving to preserve the integrity of Ukraine's civilian nuclear plants, in addition to other priority demands we presented to Russia: a ceasefire and the protection of civilians.