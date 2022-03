Намерена е една от черните кутии на катастрофиралия пътнически самолет в Китай, съобщава "Скай нюз". Според властите тя е сериозно повредена, поради което още не може да се каже дали е оперативният или авариен рекордер.

