Певицата и текстописец Тейлър Суифт бе удостоена с почетна докторска степен от Нюйоркския университет, предаде БТА. В речта си пред студентите, тя заяви, че всичко ще бъде наред, като по този начин изрази вълнението си, използвайки препратка към хита си „Shake It Off".

32-годишната певица призова студентите да се възползват максимално от изборите си. „Животът може да бъде тежък, особено ако се опитваш да се справиш наведнъж с всички обиди, всички проблеми с бившия.... Сами можете да изберете за какво да имате време и място в живота си. Имам някои добри новини - зависи изцяло от вас. Имам и ужасяваща новина - зависи изцяло от вас“, добави тя, облечена в лилава роба и черна абсолвентска шапка на церемонията по дипломирането на „Янки Стейдиъм“.

Тейлър похвали студентите, че са приели предизвикателството да посещават колеж по време на пандемия. „Никога не се срамувайте да опитате - безсилието е мит", каза Суифт.

Носителката на награди „Грами“ е сред тримата носители на почетни степени от университета.

За Тейлър Суифт това е първа университетска степен. Докато учи в гимназията, Суифт се занимава активно с концертната си дейност. Нюйоркският университет предлага курс на Тейлър Суифт, който да помогне на нейното развитие като музикален продуцент.

