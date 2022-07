Вин Дизел е в Италия за снимките на дългоочаквания "Бързи и яростни 10". 55-годишният актьор беше заснет в сърцето на Рим, близо до Колизеума, докато беше на снимачната площадка на филма. Под италианското слънце той се връща към митичната си роля на Доминик Торето.

Облечен в небрежни и свободни дрехи, актьорът поздрави феновете си, събрали се на няколко метра от снимачната площадка, предаде БГНЕС.

СНИМКИ НА ВИН ДИЗЕЛ ВИЖТЕ ТУК

Между две или три сцени спътникът на Палома Хименес има право на няколко грима и минивентилатор.

my sister saw vin diesel shooting the new fast and furious movie while in rome and im so jealous 😭 pic.twitter.com/rXZfFbWKlc