Папа Франциск осъди "безмилостните бомбардировки" от Русия на украинските градове. По думите му нападенията са отприщили "ураган от насилие" над населението, предаде БТА.

Пред хилядите присъстващи на седмичната му обща аудиенция папата се обърна към "тези, които държат в ръцете си съдбата на войната", с призив да я спрат.

Папа Франциск е съдействал за размяната на военнопленници в Украйна

"В сърцето си винаги съм с украинския народ и най-вече с жителите на местата, които пострадаха при безмилостните бомбардировки", каза Франциск. "Нека Божият дух преобрази сърцата на тези, които държат в ръцете си съдбата на войната, за да спре урагана от насилие и да бъде възстановено мирното съвместно съществуване", помоли се той.

