Драг кралици се включиха в състезание с кауза. Десетки ентусиазирани драг кралици облякоха цветни костюми и висок ток, за да се втурнат в надпреварата “High Heel Race” във Вашингтон. Това е 35-ото издание на инициативата.

Well, that was fun! Here's to the gayest city in the world on 35 years of the 17th Street High Heel Race 🥂 #HHR35 pic.twitter.com/2KH95F0Ixg — Zachary Parker (@ZacharyforWard5) October 26, 2022

Целта на събитието е да приветства приемствеността, себеизразяването, модата и “корените, които ЛГБТ+ общността” във Вашингтон. В него се включиха и Хелуин-ентусиасти, облечени като Мерилин Монро, Елза от "Замръзналото кралство", Жокера и ловци на духове.

WE ARE AT THE START LINE For the annual High Heel Race! Start time is at 9pm! @DCNewsNow pic.twitter.com/EW1xtq4ttl — Mariel Carbone (@MarielCarbone) October 26, 2022

Хиляди привърженици се събраха, за да наблюдават надпреварата. “Забавно е да излезеш с приятели, да се облечеш и да тичаш на високи токчета”, сподели един от участниците пред “Ройтерс”.

Well, that was fun! Here's to the gayest city in the world on 35 years of the 17th Street High Heel Race 🥂 #HHR35 pic.twitter.com/2KH95F0Ixg — Zachary Parker (@ZacharyforWard5) October 26, 2022