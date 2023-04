Пожар в жилищна сграда в Дубай взе 16 жертви, а още девет души са пострадали, предаде Франс прес, като се позова на местни медии.

Огънят е лумнал вчера в сграда в Ал-Рас, един от старите квартали в града, където живеят множество чуждестранни работници.

"Първоначалните данни показват, че пожарът е резултат от неспазването на изискванията за сигурност и безопасност в сградата", се казва в съобщение на службата за гражданска защита. Компетентните органи извършват задълбочено разследване за установяване на причините за случилото се, допълва службата.

16 dead, 9 injured as massive fire breaks out in Dubai residential building!#Dubai #UAE #FireBuilding pic.twitter.com/gJIMLU9mBq