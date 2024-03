Кучето Меси от филма “Анатомията на едно падане” се превърна в звездата на вечерта на "Оскарите".

7-годишното бордър коли се появи седнало на едно от червените кресла и проследи церемонията с голямо спокойствие. В кинолентата на френската режисьорка Жюстин Трие домашният любимец Меси се нарича Снуп.

This is Messi. He stole the show at the Oscars last night when a video of him clapping along with the other guests went viral. He played Snoop in Anatomy of a Fall, a film that was nominated for five Oscars, including Best Picture. 14/10 would carry his Oscar for him if he won pic.twitter.com/cG1UUNkLWR