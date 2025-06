Дамян Попов се завръща на музикалната сцена. Вдъхновен от саундтрака на сериала "Просто ей така" , той придобива правата на популярната песен "Do it all again" и днес вече звучи и негово изпълнение. Родом от добруджанския край, той живее в София, но все повече го влече градинарството. И когато градинката пред блока се оказва тясна, той се отправя към парка.

Овладял ли е тънкостите в саденето и отглеждането на растения?

