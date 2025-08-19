16 години след създаването на виртуалната платежна единица биткойн ново изследване показа, че около 850 000 хиляди души в света притежават поне една цяла единица от виртуалната валута.

"Брандът Bitcoin е един от най-успешните в историята. Самият биткойн пък вече е много широко познат и се използва от все повече хора", коментира криптоекспертът Владислав Драмалиев в ефира на предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS.

Колко хора в световен мащаб притежават цял биткойн

Драмалиев посочи, че закупилите вече брой от платежната единица в бъдеще вероятно ще могат да се възползват от едно добро покачване в цените на токените.

"21 милиона биткойна е ограничението в световен мащаб. Има обаче и някои дигитални портфейли, до които няма достъп. С развитието на квантовите компютри това може да се промени", посочи още експертът и допълни, че все още няма точна статистика за притежанието и употребата на виртуалната валута у нас.

"Трудно е виртуалният портфейл да бъде обвързан с конкретен човек. Най-малкото е, че част от добрите практики за съхранение изискват да не се използва повече от един физически адрес към даден портфейл. Освен това, създаването на частни финанси от подобен тип не се приема добре от всички", каза още Драмалиев.

