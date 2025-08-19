Фалшива снимка на европейските лидери, седнали в коридора на Белия дом в очакване да разговарят с Доналд Тръмп, се разпространява онлайн. Коментарът за снимката е, че евролидерите били унизени, защото били оставени да чакат пред овалния кабинет като пред зъболекар. В генерираното от изкуствен интелект изображение има много дефекти, като допълнителни крайници и такива, които се сливат един с друг.

Облеклата в изображението също не съответстват на тези, които носеха лидерите по време на срещата. Лицата на жените не приличат на тези на италианския премиер Джорджа Мелони или на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Редактор: Габриела Винарова