Лицето и гласът на д-р Георги Стаменов са използвани противозаконно
Поредна измама в мрежата на гърба на лекар с авторитет. В интернет пространството се тиражират фалшиви интервюта на известния специалист по репродуктивна медицина д-р Георги Стаменов. Името и лицето му са използвани неправомерно и противозаконно. Интервютата са фалшиви и съдържат невярна информация.
Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи. В ефира на „Здравей, България” д-р Стаменов категорично отрече да има нещо общо с препарата и рекламата му.
Дийпфейк с бивш здравен министър и лице на NOVA (ВИДЕО)
„Непрекъснато се появяват нови реклами с лицето и името ми. Подавали сме сигнали, но IP адресите бързо биват сменяни”, споделя лекарят. По думите му измамата е международна.
Измама с лицето на Графа: Дийпфейк видео обещава лесни пари (ВИДЕО)
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
