Поредна измама в мрежата на гърба на лекар с авторитет. В интернет пространството се тиражират фалшиви интервюта на известния специалист по репродуктивна медицина д-р Георги Стаменов. Името и лицето му са използвани неправомерно и противозаконно. Интервютата са фалшиви и съдържат невярна информация.

Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи. В ефира на „Здравей, България” д-р Стаменов категорично отрече да има нещо общо с препарата и рекламата му.

„Непрекъснато се появяват нови реклами с лицето и името ми. Подавали сме сигнали, но IP адресите бързо биват сменяни”, споделя лекарят. По думите му измамата е международна.

Редактор: Калина Петкова