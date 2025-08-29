Заседание на мексиканския Сенат прерасна в насилие, след като един от членовете му се ядоса, че не е получил възможност да говори.

Сблъсъкът избухна между двама високопоставени сенатори към края на сесия, която включваше разгорещен дебат относно възможността за военна намеса на САЩ в страната, разказва CNN.

Сцената е излъчена на живо. По време на изпълнението на националният химн, сенатор Алехандро Морено – президент на опозиционната партия PRI – се качва на подиума и хваща за ръката председателя на Сената Херардо Фернандес Нороня от управляващата партия Морена, като последва блъскане. В резултат на това в конфликта се намесват и други лица. В кадрите се вижда размяната на реплики и физическия сблъсък, в който се включва още един човек, разпознат като член на екипа на Нороня.

Мексико отхвърля военна инвазия на САЩ въпреки заповед на Тръмп срещу картелите

Морено заяви в социалните мрежи, че се е конфронтирал с Нороня, защото управляващата партия е променила дневния ред на сесията, за да попречи на опозицията да се изкаже.

„Тази малодушност провокира последвалото. Нека бъде ясно: първата физическа агресия дойде от Нороня“, каза той, твърдейки че председателят на Сената е започнал схватката, като го е блъснал.

От своя страна, Нороня настоя, че сенаторите от опозицията са виновни: „Те се нахвърлиха срещу мен."

Той посочи, че по време на сесията една от обсъжданите теми е за военна намеса на САЩ. Нороня е отправил обвинение, че опозиционните партии подкрепят действията на съседите си.

Редактор: Цветина Петрова