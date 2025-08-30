Екстрадираха обратно у нас сочения за контрабандист Никола Николов - Паскал от Сърбия. Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. В продължение на четири месеца и половина беше в арест в сръбската столица, след което беше освободен под домашен арест. Имал е електронна гривна и е излизал с разрешението на властите в Сърбия. Кой трябва да се притеснява от прибирането на 64-годишния мъж, обвинен по делото, известно като аферата „Митници” и ще проговори ли той. Темата в „Събуди се” коментира разследващият журналист от „24 часа” Кирил Борисов.

„Не съм изненадан от прибирането му. Това е стандартна процедура. Съдът го екстрадира, министърът на правосъдието в Сърбия разписва, а самият Паскал е поискал да се върне по бързата процедура“, обясни той.

По думите на Борисов у нас година и пет месеца след началото на мащабната операция срещу организирана престъпна група за контрабанда на цигари, в която е сочен за централна фигура - се е завърнал "най-мистериозният ѝ член". „Ефектът от цялата работа е, че един мистериозен голям играч, както го сочат в контрабандата, е осветен. И сега на негово място могат да влязат и други хора“, посочи журналистът.

Завръщането на Паскал не е просто въпрос на екстрадиция. Според журналиста моментът не е случаен. „Факт е, че завръщането на Паскал съвпада с началото на новия политически сезон“, заяви Борисов. И припомни, че още от самото начало операцията е имала и политически контекст - проведена е в напрегната политическа ситуация.

Надеждите на обществото са, че със завръщането на Паскал може да бъдат осветлени покровителите на контрабандния канал – включително и политици. „Не вярвам той да проговори. Хора като него пазят тази информация като застраховка. Това е човек, сочен за контрабандист от 30 години".

Според него, ако Паскал проговори, няма как да се ограничи само до последните години – ще трябва да говори за много шефове на митници, министри на вътрешните работи и съдии от миналото. Прогнозата на Кирил Борисов е, че прокуратурата ще се съсредоточи върху текущите обвинения, без да се стига до висши политически фигури.

„Схемата е проста – прави се канал за нелегални цигари, произведени в Турция, преминаващи през България към ЕС. За да минават тировете, трябват митничари и граничари. Паскал не контактува пряко с хората на върха, а чрез посредници. Така се къса връзката нагоре“, обясни разследващият журналист.

Той отбеляза, че според показания на бившия шеф на ДАНС Пламен Тончев, в разследването са излезли имена на хора от изпълнителната власт и съдебната система, „но списъкът е предаден на прокуратурата и оттогава за него не сме чули нищо“.

„Не вярвам, че някога ще чуем тези имена“, категоричен е Борисов. Според него системният проблем е в липсата на независимост на съдебната власт и в зависимостта на антикорупционните органи от политическата класа.

„Ако се докаже корупция по това дело, това ще е огромен успех. Но аз не вярвам – единствената присъда за корупция на висок пост остава тази на Десислава Иванчева“, припомни още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова