Учени са открили, че скрита бактериална инфекция може да е замесена в развитието на миокарден инфаркт.

В ново проучване, публикувано в Journal of the American Heart Association, специалисти са анализирали проби от атеросклеротични плаки от 217 пациенти със съдови проблеми. Резултатите показват, че почти половината от пробите съдържат ДНК от viridans streptococci – това са бактерии, които обикновено живеят в устната кухина. Те образуват биофилми точно в центъра на атеросклеротичните плаки, оставайки „невидими“ за имунната система.

Откриха връзка между психопатията и предпочитането на шумни коли

Докато плаката е непокътната, имунният отговор не се задейства, но когато се разкъсва, бактериите проникват в околната тъкан, активират TLR2 рецепторите и провокират възпаление, което може да доведе до разрушаване на съдовата стена и инфаркт.

Изследователите отбелязват още, че наличието на тези бактерии е значително по-често срещано при пациенти с тежка атеросклероза и при тези, които страдат от сърдечно-съдови заболявания. Това показва възможна връзка между хроничните бактериални инфекции и риска от фатални усложнения при коронарна болест на сърцето.

Редактор: Калина Петкова