Софийска районна прокуратура повдигна обвинение и задържа на 40-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си.

На 30 август в София обвиняемият В.К. ударил с юмрук в лицето А.К., при което ѝ счупил челюстта. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, посочват от пресцентъра на държавното обвинение.

Прокуратурата води досъдебно производство за престъпление по "Наказателния кодекс", за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

