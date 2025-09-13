Хераклея Синтика. Древен град, създаден от бащата на Александър Велики, Филип Втори Македонски. Просъществувал 800 години, Хераклея е свидетел на възхода и унищожението на империята на древните македони. Римските завоеватели буквално избиват наследниците на някогашния покорител на древния цивилизован свят. По ирония на съдбата, траките, които са населявали тези земи, надживяват Александър Велики и неговите македони. За да изчезнат окончателно през 6 век, претопени от нахлуващите на Балканите славяни. Парадоксално, но 1600 години по-късно Хераклея Синтика продължава да е повод за създаване на изкривени исторически митове, споделя проф. Людмил Вагалински. Археологът, заради когото древният град се връща към старото си великолепие.

“В обществото ни са насадени едни комплексарски наративи от рода на траките или българите са солта на живота. Ние сме измислили цялата цивилизация, всички други околни са окрали историята ни. Те са ни едни врагове. Нашите са траките, лошите империалисти са римляните и гърците. Не мога да разбера защо са тези комплекси. Всеки е оставил нещо, ние сме един микс”, обясни проф. Вагалински.

С методите на истинската наука, археолозите разкриват близо до централния площад цяла редица от светилища на езически божества от Римската империя. Едно от тях е на Немезида, древногръцката богиня на възмездието. В Рим тя се почита като Инвидиа и е покровителка на гладиаторите. Това е единственото светилище на Немезида, откривано до момента в България.

След 380 година, когато император Теодосий утвърждава християнството като единственото вероизповедание в Римската империя, започват истински погроми срещу светилищата на старите богове. Новата религия се стреми да заличи изцяло езическия период. Светът се променя. Старите богове и порядки трябва да бъдат унищожени.

Освен храмовете на езическите божества, първите християни систематично разрушават и статуи на римски императори и висши сановници. Жителите на Хераклея Синтика решават да спасят част от скулптурите, укривайки ги на последното място, където християните ще се сетят да търсят. В канализацията. Клоака Максима.

Луций Цезар освен внук е и приемен син на първия император Октавиан Август. Луций е син на единствената дъщеря на Октавиан, Юлия от брака и с Марк Агрипа. Първият император решава да осинови двама свои внуци – Луций и неговия брат Гай. Двамата се възпитават в дома на Октавиан Август. Луций участва в посвещаването на храма на Марс в Рим, но няколко години по-късно умира на път за Испания. Историците още спорят дали Луций не е станал жертва на императрица Ливия Друзила, която по този начин е разчистила пътя на своят син до трона. Ливия е майка на бъдещия император Тиберий и е в основата на династията, дала на Рим Калигула и Нерон.

Осем години след приемането на християнството за официална религия, през 388 година, Хераклея Синтика е разтърсена от унищожително земетресение. Оцелелите жители решават да го възстановят, но малко след 427 година, трус с магнитуд около 8 по Рихтер разрушава града.

В митраизма има строга йерархия на сановете. Първата степен е гарван, след това младеж, войник и лъв. След първите четири степени следват три височайши сана – персиец, вестител на слънцето и жрец.

След второто унищожително земетресение през пети век, градът на практика изчезва. Малка група богати хераклейци остават само в най-високата точка на града и по време на Византия, тук действа гарнизон, който следи търговските пътища в района.

Минават повече от 1000 години до момента, в който тук отново се заселват хора – по времето на Османската империя.

Независимо, че старите врагове откриват пътя един към друг, природата се оказва силата, която прекъсва живота на древния град Хераклея Синтика. Издигнат в земите на траките, преживял възхода на Александър Македонски и римската империя, градът е затиснат от тонове кал при унищожителните земетресения. До днес, когато под няколко метра пръст и наноси, великолепието на Хераклея отново възкръсва.