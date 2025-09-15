Бум в предлагането на фалшиви лекарства за отслабване в интернет. За това предупреждават от Изпълнителната агенция по лекарствата. Какви рискове крие купуването на медикаменти онлайн, които по принцип се отпускат само с рецепти?

„Това, което се наблюдава през последните две години е, че се засилва интересът на граждани към такъв тип лекарствени продукти. По принцип това са лекарствени продукти, които основно се използват за лечение на диабет и са инжекционни. Става въпрос за много сериозно хронично заболяване, за което е необходимо да бъде направена сериозна консултация с ендокринолог. Назначават се специфични изследвания, преценява се спрямо съпътстващите заболявания на конкретния пациент дозата и чак тогава се пристъпва към предписване. Това е единственият легален и рационален път за осигуряване на такъв тип лекарствен продукт”, заяви в ефира на „Пресечна точка” директорът на агенцията Богдан Кирилов.

Рисковете при употреба на такива лекарства от интернет:

„Не се знае какво е съдържанието в продуктите, които се закупуват онлайн. Това, което често установяваме е, че няма наличие на активното вещество, което е обявено на опаковката. Няма да отслабнат тези, които си го купуват. Рисковете са много сериозни. Именно за това хората трябва да бъдат изключително внимателни”, допълни той.

По думите му настоящата нормативна уредба у нас позволява да бъдат продавани онлайн лекарствени продукти, но само такива, които са без лекарско предписание. Останалите се съхраняват при специфични условия - от 2 до 8 градуса.

На прага на есента, когато ни атакуват различни грипове и вируси, той коментира кога ще бъдат достъпни противогрипните ваксини.

„Министерството на здравеопазването още миналата седмица представи информация, че тази година се очакват около 580 хиляди дози от различните ваксини. Положителната новина е, че това е разлика с около 100 хиляди спрямо предишната година. Стартираха вече доставките на част от ваксините, като те ще продължат до средата на месец октомври”, уточни Богданов.

