Няма да има значимо развитие по казуса “Епстийн”, докато не приключи президентският мандат на Тръмп. Това каза в ефира на “Денят на живо” международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов.

Името на президента на САЩ беше замесено в скандала с покойния финансист Джефри Епстийн, който е обвинен в сексуални престъпления, но той отрича да има каквото и да било отношение към тях. Във вторник активисти, протестиращи срещу държавното посещение на президента, прожектираха върху една от кулите на замъка "Уиндзор" негови кадри с Епстийн.

“Доналд Тръмп отива във Великобритания, за да вземе онова, което иска. В случая САЩ искат две неща - да се уверят, че Лондон ще продължи да допринася солидарно за отбраната на НАТО и да гарантира търговските интереси на Вашингтон. Тръмп е особено чувствителен на тази тема и ще направи всичко възможно, за да измъкне най-добрата сделка от Стармър”, обясни доц. Иванов.

Крал Чарлз III посрещна Тръмп в "Уиндзор" (ВИДЕО)

По думите му въпреки всички противоречия, които Вашингтон и Лондон имат, специалните им исторически отношения не са накърнени. “До голяма степен това е устойчива линия в политиката на САЩ въпреки всички спорове, които американските президенти имат с Лондон. Тръмп далеч не е единственият президент, който е имал забележки към Великобритания за митата и търговския обмен между двете държави”.

“Двете държави виждат взаимен интерес тези отношения да продължат да се развиват. Политиката на Великобритания е, че няма вечни приятели, има вечни интереси, а САЩ следва тази устойчива линия на специални отношения от последната война, която водят с Великобритания след основаването си”, коментира анализаторът.

Стармър уволни посланика на Великобритания в САЩ заради връзки с Епстийн

Според него Тръмп ще повдигне въпроса за признаването на държавата Палестина пред Стармър. “Но очаквам Великобритания да промени политиката си. В обществото се надигнаха много гласове, но не мисля, че ще се стигне дотам, защото вътрешнопартийната битка във великобританския парламент е много голяма. Тръмп ловко ще се опита да обвърже тази линия с войната в Украйна. От тази гледна точка ще се опита да притисне британците да подкрепят Израел и да продължат да подкрепят Украйна”, смята доц. Иванов.

“След като мирните преговори за Украйна се провалиха, очаквам от САЩ да очертаят червените си линии отново. Тръмп е колеблив, не знае как да постъпи”, обясни той.

По думите му политиката на САЩ за Близкия изток е ясна - последователна е в подкрепата си към Израел.

“Не смятам, че в САЩ ще се стигне до гражданска война, защото в американското общество има консенсус, че никой американец няма да замени стабилността на властта на федералното правителство за един конфликт, който ще коства много повече на хората”, коментира доц. Иванов.

Целия разговор гледайте във видеото.