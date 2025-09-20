Археолози съобщават за откриването на потънало пристанище на около 3 километра от брега на Александрия, близо до руините на Тапосирис Магна, което може да е ключът към разгадаването на местоположението на гробницата на последната египетска кралица Клеопатра VII и нейния любовник Марк Антоний, пише британският вестник „Дейли мейл“.

Пристанището, намиращо се на около 12 метра дълбочина, е било свързано с храма на Озирис в Тапосирис Магна – „голяма гробница на Озирис“. Археолозите смятат, че това място може да е играло ключова роля в погребението на Клеопатра и Антоний. Сред откритите останки са колони, полирани каменни подове и множество амфори, които свидетелстват за оживена древна морска дейност.

Двадесетгодишно търсене

Археоложката Катлийн Мартинес изучава Тапосирис Магна от 2005 г. и многократно е откривала доказателства за възможното местоположение на гробницата. През 2022 г. екипът ѝ откри 1200-метров тунел под храма, съдържащ керамика от периода на Птолемеите, който води към потопеното пристанище, подсказвайки съществуването на скрита мрежа.

„Никой не може да ми каже, че Клеопатра не е в Тапосирис Магна“, заявява Мартинес пред National Geographic.

Историческа значимост

Клеопатра управлява Египет от 51 г. пр.н.е. до смъртта си през 30 г. пр.н.е., след поражението ѝ от Рим. Тя остава известна като съюзничка и любовница на Юлий Цезар и Марк Антоний, с когото според легендата е погребана. Археолозите смятат, че Клеопатра може да е избрала Тапосирис Магна за последно място за почивка, свързвайки себе си и Антоний с мита за Изида и Озирис.

Откритието ще бъде централна тема на документалния филм „Последната тайна на Клеопатра“, чиято премиера е на 25 септември по National Geographic и на следващия ден по Disney+ и Hulu.

Потъналото пристанище – важен морски център

Много археолози досега смятаха, че Клеопатра е погребана близо до кралския дворец в Александрия, разрушен при земетресение и цунами през 365 г. сл. Хр. Новите изследвания отвеждат Мартинес до Тапосирис Магна, храмов комплекс на около 30 мили западно от Александрия в крайбрежния град Борг ел-Араб. Откритото потънало пристанище предполага, че Тапосирис Магна е бил и морски търговски център, далеч по-обширен, отколкото се е предполагало.

Подводният екип, ръководен от легендарния изследовател Боб Балард, известен с откриването на „Титаник“, проведе сонарно проучване на морското дъно. Те откриха структури, включително правоъгълни каменни блокове, колони, амфори и котви от времето на Клеопатра, които сочат функциониране на пристанището още от началото на династията на Птолемеите.

Мартинес и екипът ѝ планират да продължат разкопките както на сушата, така и под вода, като използват картата на 10 километра подводен терен, съставена от Балард.

„Ще продължим да търсим, намирането на гробницата на Клеопатра е само въпрос на време“, уверява тя.

Откритието на потъналото пристанище не само засилва археологическото значение на Тапосирис Магна, но и разширява разбирането за ролята му като религиозен и морски център по времето на Клеопатра.

