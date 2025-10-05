Снимка: iStock
-
Съвети за здраво тяло и кожа от проф. Петранка Троянова
Една иновация в диагностиката на кожните заболявания обяви проф. Петранка Троянова по време на годишната конференция на фондация "Медии, общество семейство". Става дума за оптичната биопсия - новост в обследването на кожната патология.
Чрез това откритие - резултат от дългогодишни изследвания - може да промени начина, по който се поставят диагнози. Така например има налице възможност да се установи дадено заболяване, без дори физически да се докосва кожата.
Лечение и превенция на кожния меланом (ВИДЕО)
"Предимството на този метод е, че е неизвазивен и дава добра възможност за диагноза на живо и най-вече в реално време. Така може да се избегнат и усложнения, които обикновено съпътстват процеса - рани, кървене", обясни проф. Троянова.
Kaкво представлява новото медицинско откритие - гледайте във видеото.
