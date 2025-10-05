Една иновация в диагностиката на кожните заболявания обяви проф. Петранка Троянова по време на годишната конференция на фондация "Медии, общество семейство". Става дума за оптичната биопсия - новост в обследването на кожната патология.

Чрез това откритие - резултат от дългогодишни изследвания - може да промени начина, по който се поставят диагнози. Така например има налице възможност да се установи дадено заболяване, без дори физически да се докосва кожата.

"Предимството на този метод е, че е неизвазивен и дава добра възможност за диагноза на живо и най-вече в реално време. Така може да се избегнат и усложнения, които обикновено съпътстват процеса - рани, кървене", обясни проф. Троянова.

Kaкво представлява новото медицинско откритие - гледайте във видеото.