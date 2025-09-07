Какви са новите терапии в лечението на кожния меланом и предизвикателствата пред хората с тази диагноза говорят доц. д-р Ива Гаврилова и адвокат Стоян Иванов – член на УС на „Меланом пациентска общност в България” в „Пулс” по NOVA NEWS.

Доц. Георгиева посочи, че все повече млади хора са диагностицирани с рак на кожата, за което причината е промяната на климата, по-силното слънце и по-разголените тоалети. Тя обаче посочи, че здравната култура се повишава, поради което повече хора ползват слънцезащитни препарати и също така посещават лекар.

Иванов посочи, че меланомът е заболяване, което ако се открие в по-ранна фаза е лечимо.

Той представи сборник – наръчник по хранене, който съдържа информация за заболяването.

Доц. Гаврилова подчерта също, че началните стадии на болестта се лекуват и остават само под наблюдение.

Като съавтор на наръчника по хранене лекарят посочи, че човек трябва да се грижи за микробиома – всичко, което живее в червата. Тя посочи, че когато се храним, трябва да се прецизира къде живеем, каква е средата, за да не влияем драстично на микробиома си. Гаврилова подчерта, че всякакви добавки, които не са съобразени с лекарска препоръка, не са добър вариант за организма ни. Тя препоръча да конкурираме храни, които са характерни за нашите географски ширини.

„Много добре действа това, което е свързано с ферментация, например кефир, боза, българско сирене, кисело мляко”, допълни лекарят.

Биомаркерите

Биомарекрите залягат в персонализираната медицина – т.е. индивидуалното лечение на всеки един човек, който има онкологично заболяване, спрямо тумора, който има и генетичните мутации. Биомаркерите са комбинация от изследвания от кръв и от туморна тъкън, които дават информация за профила на тумора. И с различни алгоритми могат да дадат информация как се развива заболяването.

Предизвикателствата при лечение в България

Адвокат Иванов посочи, че в страната липсват кадри – лекари, които могат да лекуват меланом. Той посочи, че някои изследвания не се покриват от здравната каса.

Препоръките на лекаря

Д-р Гаврилова препоръча използването на слънцезащита с цел превенция.

