В рубриката „Високо напрежение” тази седмица Татяна Йорданова разказва историите на три жени от три различни краища на страната, влезли в различни болници и лекувани от различни лекари. Единственото общо между тях е хранителната добавка „СлиМакс”, която казват, че са пили, за да свалят килограми без тренировки. В социалната мрежа TikTok може да откриете множество позитивни коментари за продукта. Не знаем каква част от тях са истина, но след приема на тази добавка и трите жени са влезли в болница по спешност.

„Опитах, но се докарах почти до смърт. В TikTok господин с името irongesh рекламираше тези продукти. Все хубави реклами, хората много отслабват, нямат странични ефекти, имаше много коментари на уж доволни клиенти”, разказва една от потърпевшите, пожелала анонимност.

Споделя, че е пила добавката точно седем дни в дозата, препоръчвана от мъжа, който рекламира и изпраща добавките до клиенти. На осмия ден обаче се събужда с обрив по врата, корема, гърдите и подмишниците. Усеща сухота в устната кухина и постоянна жажда.

Лекари от четири болници се опитват да ѝ помогнат.

„Отидох в Бърза помощ. Биха ми антиалергично лекарство, казаха, че обривът е много странен и досега не са виждали такъв. До вечерта той започна да се разпространява по корема, краката и ръцете. Сърбежът беше непоносим. Просто място не можех да си намеря. Пари, сърби, щипе... На сутринта станах и вече имах обрив и на лицето. Дойдох в София в една частна клиника. Изписаха ми кортикостероидни лекарства и се прибрах. Но обривът започна да става още по-зле. До вечерта вече имах наслоени червени огромни петна по цялото тяло. На следващата сутрин се събудих към 5 и много ме болеше гърлото. Станах, оправих се, отидох при личния лекар и му казах за болката. Той ме погледна и каза, че имам обрив и по гърлото и щом се разпространило и там, може да има фатален край. Посъветва ме да си събирам багажа и да ходя някъде да ме хоспитализират. Каза, че не е виждал такова нещо в 30-годишната си кариера. Нямам спомен как съм се качила в колата след прегледа, този момент ми се губи. Не бях подготвена да си тръгна от този свят. Детенцето ми е още е малко и не разбира. Обадих се на мъжа ми и му обясних какво се случва. Не знаех дали ще се върна при него. Преди да ме приемат в отделението казах на майка ми: „Не се знае какво ще случи, вие трябва да гледате детето и да си помагате един на друг. Аз може да не изляза от тук”.

Жената е приета в токсикологията на Военномедицинската академия.

"Когато постъпих, дойде един доктор и ми каза: "Ти подготвена ли си психически за това, което те чака?" Беше ужас. Лечението тръгна по-трудно, защото и кръвта ми се беше съсирила. Нямаше как да ми вземат кръв. Просто не можеше", спомня си потърпевшата.

Престоят в токсикологията продължил две седмици, през което време били сменени три антибиотика. От болничното легло жената решава да пише на същия мъж, от когото е поръчала добавката, за да му разкаже за тежките странични ефекти, които са я сполетели след употребата на продукта.

"Той ми отвърна: „Не ме занимавай с неволите си, дебеланке”. Каза, че негативни коментари не иска да слуша и направо блокира хора. След 3-4 дни в отделението постъпи още едно момиче. Тя беше със същия обрив по ръцете и краката. Оказа се, че е пила същата хранителна добавка", споделя жената.

Впоследствие пострадалите стават три – жени, които по едно и също време и след употребата на една и съща добавка за отслабване влизат в токсикологията на ВМА с обриви. Но те не са всички, които сигнализират за тежки симптоми след приема на "СлиМакс".

По същото време, но в Дупница, друга майка влиза в спешното отделение, без да знае дали ще види отново детето си. В другия край на България Величка, трета жена, показва снимки от престоя си в болница. Пълният разказ на жените гледайте във видеото.

Звъним на Георги Маринов - мъжът, който фигурира като подател на всички пратки към жените, с които разговаряхме. Същият мъж рекламира и дава предписания за употребата на хранителните добавки. На въпроса дали продуктът е регистриран и разрешен за продажба в България, той отговаря уклончиво: „Нямам представа, обърнете се към сайта. Аз съм просто дистрибутор. Може да рекламирам и хероин, но това не означава, че го предлагам".

Комуникацията ни продължава в чат, в който Маринов ни убеждава, че е само дистрибутор и дава разяснения за приема на добавките. Казва още, че няма интерес да влиза в каквито и да било обяснения.

Пишем на сайта, в който добавките се представят като билков продукт с изчистен състав. Няма телефон, нито имейл, не е ясно коя е фирмата производител. И докато чакаме техния отговор, отиваме в Агенцията по безопасност на храните.

„На пръв прочит това, което мога да кажа за тази хранителна добавка, е че тя няма етикет на български език. Много несъответствия има на първо четене - няма производител, няма дистрибутор, не пише кой носи отговорността”, отбелязва инж. Виктория Дойчева.

А през това време получаваме имейл, подписан от IronLab, каквото е името на сайта. Съобщението е анонимно и не е написан телефон за връзка.

„Не предлагаме нищо, което е опасно за здравето. Нашите продукти са изцяло легални и сертифицирани с номера в Българската агенция по безопасност на храните. Няколко пъти сме предоставяли проби пред определени държавни органи, за да защитим истинността и прозрачността на дейността си. "Натравяне с наш продукт" звучи като поредния опит за саботаж, тъй като конкурентите ни нямат и половината от броя на нашите доволни и постоянни клиенти. Изключително натоварени сме и нямаме намерение да обръщаме внимание на всяко неадекватно мнение от субекти без фактология и смисъл в своето оплакване”.

След внимателна проверка от Агенцията по безопасност на храните категорично заявиха, че такъв продукт не е регистриран за продажба и не е минавал през техните проверки.

