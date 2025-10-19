Български педиатри в Америка и американски педиатри в България. Проектът на "Америка за България" набляга на обмен на опит за това как семейството да бъде включено в процеса на лечение на деца. Виктория Бояджиева разказва в „Между редовете”.

Срещта е с педиатри, които изследват как се работи там и тук, за да стигнат до полезни практики. Американските педиатри ги впечатлява дефицита на кадри. При тях няма такъв проблем. "При нас се разчита на младите специализанти", заяви медицинската сестра Даниела Миланова.

"Всички специалисти, работещи с деца имат различна скройка от другите лекари. За тях работата е призвание", каза д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛ по детски болести. Той допълва, че за младите специалисти е важно добрата среда за работа, доброто заплащане и доброто кариерно развитие.

Д-р Сюзън Бостуик, професор по клинична педиатрия е посетила различни болници у нас и вижда, че екипите работят много усърдно въпреки малобройния персонал. "Дори в САЩ педиатрията е най-ниско платена. Лекарите в САЩ излизат от медицинското училище с огромни дългове – понякога стотици хиляди. Поради тази причина не може да се правят паралели със заплащането в САЩ и в България. Системите са много различни", каза д-р Бостуик.

Здравеопазване в криза: Какво трябва да се промени, за да са доволни и лекарите, и пациентите

"Младите лекари преди да станат лекари са работили като медицински сестри и дефицитите се попълват от студенти по медицина. На практика са гръбнака в системата с минимално заплащане", разказа д-р Петя Павлова, специалист по неонатология.

570 медицински сестри и 340 лекари ще са нужните кадри в бъдещата Национална детска болница. Педиатрите са имали среща с Обществения съвт за изграждане на болницата. Те смятат, че сградата не е само тухла и бетон, а средище на развиване на науката. Българите са по-скоро скептични, защото детска болница е трябвало да я има още преди 50 години, по думите на д-р Здравков. Той обясни, че на среща със здравния министър е подчертано, че детското здравеопазване е приоритет за управляващите, но педиатърът смята, че е важно какво всеки сам дава за системата, за нейното подобряване.

Повече гледайте във видеото.