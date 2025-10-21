12-годишно дете е намушкано в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в столичния квартал "Христо Ботев". Заподозрян за нападението е 15-годишен ученик, съобщиха за NOVA от СДВР.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Сигналът е подаден в 10.00 ч. Пострадалото дете е ранено в областта на рамото. Към мястото веднага бил изпратен екип на Спешна помощ, който откарал момчето в "Пирогов". Все още се изяснява дали раната е животозастрашаваща.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Очаквайте подробности!