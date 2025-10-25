Всеки десети човек у нас не може да различи капсула от ампула. Това показват наблюденията на фармацевти от над 700 семейни аптеки в страната.

Анкета сред жители на пазарджишкото село Мало Конаре показва, че за много хора лекарствените форми все още са загадка. „Блистер с десет хапчета вътре – друго какво може да е“, споделя местен жител, а друг добавя: „Ампулата е инжекция, нали?“.

Незнанието не се ограничава само до децата, а често се среща и сред техните родители, отбелязват специалистите.

„В последните години наблюдаваме сериозно неразбиране на основни медицински термини. Странно е, че във време на толкова информация, хората не знаят елементарни неща. Това понякога води до недоразумения при употребата на лекарства“, обясни магистър-фармацевтът Пенка Минeва.

За да промени тази тенденция, инициативата „Мисия – Запознай се с аптеката“ стартира именно от детската градина в Мало Конаре. Там децата се учат чрез игри и демонстрации какво представляват различните видове лекарства и защо с тях трябва да се внимава.

„Децата ще научат много нови неща по забавен начин. Вярвам, че тази мисия ще бъде успешна“, каза Веселина Пеева, директор на ОДЗ „Детство“.

Основната цел на кампанията е да покаже, че лекарствата не са играчки.

„Искаме децата да разберат, че лекарството може да бъде опасно. Не бива деца да купуват сами от аптека, а родителите трябва да помнят – лекарството не е бонбон“, допълни фармацевтът Минeва.

Посланията достигат и до родителите.

„Важно е децата да научат колко значим е здравословният начин на живот – правилното хранене и приемът на витамини чрез плодове и зеленчуци“, сподели Боряна Бързева.

