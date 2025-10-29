Митничари на ГКПП "Капитан Андреево" задържаха златни накити за 223 475 лева, укрити в кисело мляко. Бижутата са открити при проверка на личен багаж на пътник в автобус с пловдивска регистрация, пристигащ в от Турция.

На 27 октомври около полунощ превозното средство, управлявано от български гражданин, в което имало 13 пътници, било селектирано за щателна митническа проверка, съобщават от Агенция "Митници".

Задържаха контрабандни златни и сребърни накити за над 300 000 лв. на "Капитан Андреево"

При огледа на пътническия салон се установява, че на една от седалките има оставени две полиетиленови чанти, съдържащи хранителни продукти. Сред тях - 5 кг кисело мляко в пластмасова кофа с капак. След отварянето ѝ митничарите установяват, че в млякото са потопени 7 прозрачни опаковки, съдържащи изделия от жълт метал, сред които синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и вратовръзка.

Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14-каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро). В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – 50-годишен български гражданин. Наложена му е мярка за неотклонение гаранция от 2000 лева, както и забрана да напуска страната.

